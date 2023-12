Viva Rai2, Fiorello nello studio di Ballando: "Lucarelli tuo marito cucina male"

12 dicembre 2023 a

Anche oggi, come tutte le mattine, Fiorello ha dato il buongiorno agli italiani. Lo showman dei record e conduttore di Viva Rai2, dopo aver dedicato il giusto spazio alla sua inimitabile rassegna stampa, si è concentrato sul programma Ballando con le stelle. "Noi abbiamo un cruccio sul regolamento di Ballando con le stelle, che non ci è chiaro. Allora ci siamo detti: esiste un regolamento?": così ha esordito il cabarettista. "Siamo andati qua dietro perché c'è lo studio dove fanno il programma e ci siamo intrufolati alla ricerca del regolamento". Quindi ai telespettatori è stata mostrata una clip.

"Qui c'è il quadro luci, guarda", ha detto Fiorello a Biggio. Poi i due, in maniera "furtiva", hanno raggiunto il bancone della giuria e lo showman al collega ha detto: "Siediti qua, siediti qua. Questo è quello di Mariotto. Prendi la paletta". Quindi Fiorello ha conquistato il centro della pista ed è stato protagonista di una performance improvvisata. Biggio, dall'altra parte dello studio, ha alzato la paletta del dieci.

I due hanno trovato un blocco di appunti che appartiene a Mariotto e, per scherzare, hanno deciso di lasciargli un messaggio. "Sei poco elegante, inutile, zero", hanno scritto. Ma non è tutto. Fiorello ha pensato anche di firmare a nome di Giovanni Terzi, uno dei concorrenti in gara, e di disegnare un dito medio. Sono passati a Selvaggia Lucarelli: "Tuo marito cucina male dalla Clerici, firmato Rossella Erra". Per Ivan Zazzaroni: "Hai i capelli del 1986, con le ondine, firmato Mammucari". Il cabarettista e Biggio hanno dunque trovato il regolamento ed è scappata una battuta: "Eliminato, ripescato, ma solo se il concorrente non capisce niente".