Tagadà, Monti affossa il superbonus: "Patrimoniale alla rovescia"

Manovra finanziaria, il governo Meloni non proroga il superbonus. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda il 20 dicembre su La7. Ospite di Tiziana Panella è stato il senatore Mario Monti che ha promosso la manovra finanziaria e bocciato il superbonus: "Una tassa patrimoniale alla rovescia".

"Ci sono alcuni aspetti buoni nella manovra di bilancio - ha detto Monti parlando con Tiziana Panella - a me piace la non proroga del superbonus che era stato un errore di diversi governi e che era stato un errore dal punto di vista della finanza pubblica perché ha creato un'enormità di disavanzo. Quello che trovo abnorme nel superbonus è che è un'imposta patrimoniale alla rovescia perché è un modo in cui il denaro dei contribuenti si trasferisce ai proprietari di casa che mediamente sono più agiat9i della media dei contribuenti. Per questo i meno abbienti hanno aiutati gli altri. Che è un aspetto anche più grave di quello macroeconomico di finanza pubblica".