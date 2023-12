Tagadà, “assuefazione e stanchezza”. Ghisleri e il sentimento degli italiani sulle guerre

20 dicembre 2023 a

a

a

Gli italiani non ne possono più delle guerre. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, è stata ospite della puntata del 20 dicembre di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, ed ha esternato i sentimenti dei cittadini del nostro Paese nell’epoca dei tanti conflitti che agitano il globo: “Esiste un sentimento ovviamente di assuefazione da una parte, che è quella più negativa, e di stanchezza dall’altra, non è più assuefazione ma più un ‘basta trovassero una soluzione’. Abbiamo un conflitto in Ucraina e uno alle porte del Medio Oriente e vengono visti in maniera diversa. Un italiano su due pensa che noi siamo molto più attivi nel sostegno nei confronti della guerra israelo-palestinese rispetto a quella ucraina, perché quella in Ucraina è iniziata prima e si sta trascinando, è come se sentissimo degli echi lontani e come se tutto quello che sta capitando non ci appartenesse. Mentre le immagini di quello che avviene in Israele e a Gaza ci riportano alla luce che c’è un conflitto importante, ci sono degli ostaggi, c’è stato un vilipendio alle persone. È - spiega e sottolinea l’esperta - tutto così forte e ridondante che le persone non vogliono credere”.

“Ritirare tutte le truppe e tregua prolungata”. Svolta in Medio Oriente?

“Siamo - dice ancora la sondaggista Ghisleri - nel periodo di Natale, le persone vorrebbero abbandonare il ricordo della guerra. È come se non ci appartenesse quello che è accaduto. Un po’ siamo vicini al Natale e un po’ abbiamo bisogno di dimenticare entrambi i conflitti, quello che sta accadendo in Ucraina e Russia sembra non ci appartenga più”.