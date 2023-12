Tagadà, la profezia di Cerasa: "Maggioranza a rischio smottamento"

20 dicembre 2023 a

a

a

Sembrano ancora lontane ma le elezioni europee sono ormai alle porte. I partiti sono già alle grandi manovre in vista del 9 giugno e c'è chi fa le sue previsioni sulle future alleanze. Come Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, che è stato ospite della puntata di "Tagadà" del 20 dicembre.

"Meglio non stravincere le Europee: nel momento in cui hai un'affermazione così importante crei attorno a te ancora di più un clima di odio e hai difficoltà a mantenere nelle elezioni successive quel tipo di risultato. Forse la preoccupazione principale di Meloni è che non vadano troppo male gli altri. Se, ad esempio, Forza Italia dovesse scendere sotto il 4% per la maggioranza sarebbe uno smottamento significativo. Fino al 9 giugno ci potrebbero essere due elementi di difficoltà per Meloni: l'ìmmigrazione che diventa la cartina di tornasole dell'europeismo di Meloni. Sarà l'europeismo l'elemento su cui Meloni dovrà difendersi anche dagli alleati perché dopo le Europee Meloni farà un accordo pazzo anche con i suoi nemici. Io scommetto che, dopo il 9 giugno, il partito di Meloni sarà alleato anche del Pse e quindi anche con Elly Schlein e con gli avversari di un tempo".