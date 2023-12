Stasera Italia, "conformisti purissimi". Facci e la verità su Chiara Ferragni e Fedez

19 dicembre 2023 a

L’argomento Chiara Ferragni domina la puntata del 19 dicembre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Tra gli ospiti figura Filippo Facci, giornalista, che dà una propria lettura sui Ferragnez, che per alcuni sarebbero degli idoli della sinistra: “Chiara Ferragni e Fedez non sono di sinistra, sono dei conformisti purissimi che vanno dove va un certo tipo di vento, che in Italia si sa più o meno, in determinate circostanze, dove va. Se ci fosse un governo di sinistra che facesse delle cose impopolari o che non piacciono a determinate fasce, attaccherebbero anche il governo di sinistra”.

Simona Bonafè, che ha qualche scintilla con Facci sul fatto che al momento non ci sia un governo di sinistra al potere, attacca invece Giorgia Meloni per le sue parole su Ferragni: “Mi aspetterei che il Presidente del Consiglio, in una festa che fa, parli delle difficoltà del paese e non si limiti solo ad attaccare la Ferragni, Roberto Saviano, Elly Schlein, più ne ha più ne metta. Io mi aspetterei che ad una festa come quella, anziché parlare della Ferragni, ci venisse a dire, per esempio, come mai 4 milioni di italiani rinunciano a curarsi perché le liste d’attesa sono lunghissime e chi non ha soldi non ricorre all’attività privata. Mi sarebbe piaciuto sentire che risposta dà ai 3 milioni di lavoratori poveri, visto che non vuole sentire parlare del salario minimo. Mi piacerebbe sapere – chiosa la deputata del Partito democratico - che fine hanno fatto le riforme per questo Paese”.