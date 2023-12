Orsini perde le staffe su Israele: "Feccia del mondo". Chirico: "Vergogna"

20 dicembre 2023 a

A È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, Bianca Berlinguer riserva sempre uno spazio alla guerra scoppiata in Medioriente. La Jihad islamica ha pubblicato ieri sera un video di 2 prigionieri che implorano la loro liberazione. Il presidente Herzog ha detto che "Israele è pronto per un'altra pausa umanitaria per rendere possibile il rilascio degli ostaggi". Questi gli ultimi aggiornamenti sul conflitto. Il tema ha portato alla discussione e allo scontro tra Annalisa Chirico e Alessandro Orsini. "Lei mi chiedeva perché Israele spara così tanto sui civili. I motivi sono tanti. Una ragione è emotiva perché comunque c'è un odio che deve essere appagato. Non è vero che le persone in guerra vengono uccise soltanto per ragioni strategiche, razionali, economiche e di deterrenza": così ha esordito il professore di sociologia del terrorismo internazionale.

"Israele non riuscirà a distruggere definitivamente Hamas, di fatto Israele sta perdendo questa guerra: lo dicono le statistiche. Quando Israele uccide tanti civili è perché uccide pochi miliziani di Hamas e Hezbollah. Gli israeliani sono grandi strateghi, soprattutto i vertici militari, ma non hanno avuto il tempo per elaborare una strategia perché non si aspettavano l'attacco del 7 ottobre. Secondo il Washington Post, su 29mila bombe sganciate su Gaza dall'8 ottobre, il 40% sono 'dumb bomb', lanciate in maniera casuale", ha continuato. Annalisa Chirico si è allora inserita nel dibattito e ha ricordato che "l'esercito israeliano agisce seguendo regole di ingaggio". A quel punto Orsini ha perso le staffe e ha iniziato a ripetere, come un disco rotto, "i soldati israeliani sono terroristi, sono la feccia del mondo". "Viene fuori il suo antisemitismo. Lei è un antisemita. Bene, hanno sentito tutti", ha ribattuto la giornalista. "Si vergogni", ha detto il professore. Berlinguer, per riportare tutti all'ordine, ha allora stoppato tutto e mandato la pubblicità.