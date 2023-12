Messner scatena il terrore con un post social: "Sono arrivato alla fine..."

17 dicembre 2023 a

Il leggendario alpinista altoatesino Reinhold Messner ha recentemente scatenato preoccupazioni tra i suoi tanti fan con un enigmatico post su Instagram. Dopo il dilagare delle speculazioni sulla sua salute, Messner ha deciso di dissipare ogni dubbio, spiegando le ragioni dietro le sue parole. Nel post in questione, accompagnato da una foto di sé stesso seduto su una barca in un pittoresco lago circondato dalle maestose montagne, l'alpinista di 79 anni ha scritto così: "Sto arrivando alla fine, questa è la realtà. Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine”.

Le sue parole, cariche di una certa solennità, hanno immediatamente generato una reazione a catena tra i suoi seguaci, suscitando preoccupazione e supporto in egual misura. Tuttavia in un'intervista con il Corriere della Sera, Messner ha svelato che il suo messaggio era stato frainteso. "Sto bene", ha dichiarato con un sorriso, aggiungendo che si trovava in aeroporto, pronto a imbarcarsi per un viaggio in India, dove avrebbe trascorso il resto dell'anno. Ha rivelato di avere ancora molti progetti in corso, sottolineando la sua passione per l'esplorazione e la montagna.

"Sono consapevole del fatto che sto arrivando alla fine", il chiarimento di Messner, "ma questo non significa che ho smesso di avere idee e progetti". Il suo viaggio in India, ha spiegato, fa parte di un ambizioso progetto di studio legato alla montagna, dimostrando che l'alpinista non ha alcuna intenzione di rallentare il suo ritmo frenetico di esplorazione. Nel chiarire il malinteso, Messner ha voluto sottolineare che, nonostante il tono del suo post su Instagram possa aver suggerito qualcosa di diverso, la sua determinazione e il suo spirito avventuroso sono più forti che mai. La sua dichiarazione di "arrivare alla fine" si riferiva, infatti, alla fine di un capitolo e all'inizio di nuove avventure. I fan, che inizialmente erano rimasti preoccupati, ora possono tirare un sospiro di sollievo per l'icona vivente nell'ambito dell’alpinismo.