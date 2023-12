Marta Fascina, la confessione su Silvio Berlusconi: cosa pensava di Ibrahimovic

Pietro De Leo 16 dicembre 2023 a

Un Silvio Berlusconi accompagnato per tutta la vita dal suo grande amore per il calcio. Milan-Monza? “Silvio l’avrebbe vissuta con una giusta dose di gioiosa curiosità, augurandosi un pari per non dare un dispiacere al suo cuore”. E’ questa la fotografia ideale che Marta Fascina, deputata di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, affida a un’intervista sulle colonne del Corriere della Sera, alla vigilia del match tra i rossoneri e la squadra del capoluogo brianzolo. Due team di cui il Cavaliere fu Presidente. Fu un’epopea, quella in plancia di comando del Milan. Fu una felice cavalcata fino alla massima serie, quella degli ultimi anni da patron del Monza.

“Il Milan è sempre stata la sua squadra del cuore”, spiega Fascina, che aggiunge: “mi raccontava spesso che, da bambino, andava allo stadio ad assistere alle partite con il suo papà a cui, per tutta la vita, ha associato la squadra rossonera. E’ sempre stato fieramente orgoglioso di aver reso il Milan il club più titolato al mondo e di essere stato il presidente più vincente della storia del calcio mondiale”. Quanto al Monza, quando l’ha acquistato, racconta ancora Fascina, “ha consentito anche a tutti i tifosi monzesi di realizzare il loro grande sogno portando la squadra, in sole quattro stagioni e per la prima volta dopo 110 anni, dalla serie C alla serie A. Un capolavoro”.

Quanto ai calciatori, “il suo preferito è stato Franco Baresi, mentre della squadra attuale direi Leao e Giroud”. Di quest’ultimo “apprezzava naturalmente le doti calcistiche ma gli rammentava di tagliarsi la barba”. Quanto al Monza, il suo prediletto “in assoluto è stato Colpani”. Fascina racconta poi un aneddoto che riguarda Zlatan Ibrahimovic, da poco rientrato al Milan come dirigente: una cena ad Arcore con il fondatore di Forza Italia “dove sono stati toccati tanti temi, dal calcio alla politica internazionale. Alla fine della serata, in un clima di amichevole complicità, Silvio ha proposto a Zlatan uno scketch" su tiktok "ed è venuto fuori un video molto simpatico che ha avuto un milione di visualizzazioni”. Infine, un auspicio al nuovo anno che si avvicina. “Vorrei un mondo che sappia far prevalere l’amore sull’odio -dice Fascina- dove la vita primeggi sempre sulla morte. Un mondo senza più insensati e drammatici scenari: dal conflitto in Ucraina alla guerra in Medio Oriente. Sarebbe stato certamente anche l’augurio del mio amato Silvio”.