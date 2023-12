Giorgia Soleri nel mirino di Gabriele Muccino: "Scenetta da brividi"

16 dicembre 2023 a

Con uno spot promozionale, Giorgia Soleri ha pubblicizzato un'applicazione di dating, cioè di incontri. Simulando un pigiama party con le amiche, l'attivista ha fatto finta di confessare i suoi segreti su un presunto nuovo ragazzo che sta frequentando. "Questo ragazzo, questo bono, non è che posso portarlo subito alle feste in famiglia. Sono un po' spaventata dalle domande 'E il fidanzatino?'. Io penso di volerlo fare lo stesso, a mio rischio e pericolo": queste le frasi pronunciate dalla 27enne. Il filmato è finito nel mirino di Gabriele Muccino che, nei commenti, non si è trattenuto e ha espresso la sua opinione.

"Questa è una delle #ad più tristi che abbia mai visto. Capisco i soldi, ma l’imbarazzo di un concept così degradante… Perché mortificarsi con questa scenetta da brividi?", ha scritto il regista. Ed ecco la replica di Giorgia Soleri: "Pensa quanto è degradante e da brividi vedere Gabriele Muccino che fa l’hater qualsiasi nei confronti di una persona che ha la metà dei suoi anni, pensando dall’alto della sua carriera e del suo potere che a qualcuno possa interessare la sua opinione non richiesta sulle scelte professionali e non che altre persone compiono. Se non fosse imbarazzante, riderei", ha digitato.

Ma Muccino non si è fermato qui e ha ribattuto così: "Non sono affatto un hater. È un commento, puoi non accettarlo. Anzi dimenticalo proprio! L’imbarazzo della scenetta resta". Lo scambio di messaggi di fuoco tra i due non è passato inosservato a tutti i frequentatori del web. "Tutto è un lento e inesorabile declino contenutistico e concettuale senza speranza", dichiara qualcuno. Di diversa opinione qualcun altro: "La cosa più mortificante qui è che a quasi 60 anni tu t’intrattenga così lasciando dei commenti tristissimi nei post di donne della metà dei tuoi anni".