Otto e mezzo, Italo Bocchino zittisce Mariolina Sattanino

14 dicembre 2023 a

a

a

Il leader dell'estrema destra spagnola, Abvascal, ospite ad Atreju. Se ne parla nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 14 dicembre su La7. Ospiti in studio Mariolina Sattanino e Italo Bocchino. I due si sono attaccati su tutta la linea per la presenza del leader della destra spagnola Abascal. "Si discute dell'invito ad Abascal che è cresciuto nel partito popolare spagnolo, ha fatto parte del partito popolare europeo, a un certo punto si è fatto un suo partito e ha preso i voti - ha detto Italo Bocchino - E' frutto della democrazia. Il fatto che non piacciano i frutti della democrazia mi preoccupa. E' stata una battuta infelice. Quando volevano appendere per i piedi i manichini di Meloni e La Russa, però, non ho sentito nessuno. Ha detto una battuta stupida e infelice. Ma lui è figlio della democrazia e ha diritto di esprimersi".

Mariolina Sattanino, però, non è affatto d'accordo e attacca: "Ma se voleva appendere per i piedi il suo avversario Sanchez..E' stata una battuta che non fa ridere".