Otto e mezzo, la profezia di Augias: "Che succede se Vannacci si presenta alle elezioni"

12 dicembre 2023 a

a

a

Riflettori puntati sul futuro del generale Roberto Vannacci. Se n'è parlato nel corso della puntata di Otto e mezzo andata in onda il 12 dicembre su La7. Ospite di Lilli Gruber è stato il giornalista Corrado Augias che ha fatto la sua profezia sull'ipotetica performance elettorale del generale.

"Se il generale Vannacci si presenta alle elezioni prenderà molti voti - ha dichiara Corrado Augias parlando con Gruber - E' pacifico che sarà così perché Vannacci interpreta una parte della pancia del Paese. Prodi avrebbe detto la parte meno riflessiva ma la interpreta bene perché lui è come loro. Si sentono simili, si piacciono e si votano. Se Vannacci si presenta, come è molto probabile, avrà molti voti, sarà eletto e ci rappresenterà in Europa".