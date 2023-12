Pomeriggio5, Myrta Merlino: qual è l'indiscrezione choc sul nuovo corso

Francesco Fredella 14 dicembre 2023 a

Pomeriggio5 arruola nuovi autori? Sembra di sì. L'indiscrezione è di Giuseppe Candela, penna di Dagospia, che fa nomi e cognomi. Myrta Merlino avrebbe arruolato nella squadra degli autori Chicco Sfondrini (storico vecchio autore di Amici di Maria De Filippi) e Alessio Poeta (giornalista di Chi). Il motivo potrebbe essere legato a una scelta editoriale ben precisa: fare guerra a Matano, invincibile. Imperatore degli ascolti del pomeriggio.

Capitolo ascolti: Pomeriggio5, nella puntata di mercoledì 13, ha segnato il 14% nella prima parte e il 12% nella seconda parte, Alberto Matano ha superato il 18% nella seconda parte. E, quindi, pare che i piani alti di Cologno Monzese abbiano deciso di invertire la rotta. Del resto, sono tornati a Pomeriggio5 anche alcuni volti che, nella precedente stagione, erano stati arruolati dalla d'Urso. Ma Candela, addirittura, parla di un particolare choc: “offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti, cifre che la Rai non può pagare" per strappare alla concorrenza opinionisti ed esperti. Un'indiscrezione che per adesso sta facendo parlare molto gli addetti ai lavori. Il primo super ospite-opinionista è Giancarlo Magalli, che continuerà a presidiare ogni martedì "I fatti vostri". Ma lo vedremo anche dalla Merlino.