Kate e Meghan, l'ultima indiscrezione: cosa non succede da 4 anni

Che il principe William sia ai ferri corti con il fratello Harry è un fatto ormai chiaro a tutti, ma che ci siano forti tensioni anche tra le rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle, è un dettaglio che è stato confermato solo recentemente. Stando alle dichiarazioni del giornalista Omid Scobie, autore di Endgame, il libro sulla royal family uscito martedì 28 novembre, le due cognate non parlerebbero da ben "quattro anni". L'ultimo scambio tra le due risalirebbe quindi al 2019. Poi, da quell'anno, nulla più. L'autore della pubblicazione ci è andato giù pesante e ha rivelato: "Kate ha passato più tempo a parlare di Meghan che con Meghan".

Per dare corpo a questa affermazione, Omid Scobie ha riproposto alcune celebri frasi circolate sul conto dell'ex attrice: "Non vuole mai più mettere piede in Inghilterra", "Non si è mai sentita a casa nel Regno Unito" e "Non vuole mai più essere coinvolta nella monarchia britannica". Harry, intanto, avrebbe quasi abbandonato l'idea di riallacciare buoni rapporti con i suoi parenti. Molto si è detto del duca di Sussex quando ha rifiutato l'invito al compleanno del padre. Molto è cambiato in poco tempo: solo nel 2018, pur di non mancare al settantesimo compleanno di re Carlo, Harry aveva deciso di posticipare la luna di miele con Meghan.