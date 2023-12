Beppe Grillo, ancora ricoverato o è stato dimesso? È giallo: cosa filtra

14 dicembre 2023 a

Due giorni fa è stata fatta circolare la notizia di un ricovero di Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 stelle, dopo essersi recato al pronto soccorso per un problema di salute, sarebbe stato ricoverato all'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Stando a quanto appreso da LaPresse da fonti vicine al garante del partito, non si tratterebbe di nulla di grave. Grillo sarebbe stato tenuto precauzionalmente in osservazione e, dopo i dovuti accertamenti, sarebbe stato dimesso.

Questa ricostruzione dei fatti è stata avvalorata anche dalle dichiarazioni del comico: "È tornato ieri sera a casa. Ci siamo sentiti prima e sta bene", ha assicurato Enrico Grillo. Come riporta il Corriere della Sera, però, fonti vicine allo showman parlano di un Grillo ancora ricoverato, in attesa di un via libera dei medici venerdì (al più tardi sabato). "Ciò che sembra certo, invece, è che le condizioni non destano preoccupazioni", si legge sul quotidiano.