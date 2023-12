Stasera Italia, Nicola Porro e i dubbi sui magistrati: "Cosa fa la giustizia"

13 dicembre 2023 a

Due sentenze che fanno molto discutere. Nicola Porro ne parla nel corso del suo editoriale a "Stasera Italia" in onda su Rete4. Un ragazzo condannato per aver difeso la madre dalla violenza del padre e un gioielliere che ha ucciso i ladri che lo avevano rapinato.

"La giustizia terrena oggi ha deciso di condannare a 6 anni di carcere un ragazzo Alex che ha ucciso il padre perché in quel momento il padre stava commettendo violenza nei confronti della madre - ha detto Porro - In primo grado è stato assolto poi è stato condannato a 6 anni di carcere. La stessa giustizia che, invece, nei confronti di un signore che faceva legittima difesa ha condannato a 17 anni un gioielliere che ha ucciso coloro che lo avevano rapinato. Queste sono le giustizie terrene: condannare il gioielliere che si ribella e che non ha una difesa legittima e condannare il ragazzo che difende la madre dagli abusi del padre. E poi ci sono alcuni autorevoli magistrati che questi dubbi e incertezze non ce l'hanno".