Mondragone, corpo di un'anziana in un baule. La criminologa: "Intenzione malevola della figlia"

11 dicembre 2023 a

a

a

Il corpo senza vita di una donna 77enne è stato trovato, chiuso in un baule, in un'abitazione di Mondragone, Caserta. A scoprire il corpo la figlia, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini del caso e informato la Procura che ha disposto il sequestro della salma (trasferita all'istituto di medicina legale nell'ospedale di Caserta) e dell'appartamento. Stando a quanto si apprende, il corpo era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso sarebbe avvenuto diverse settimane fa. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere: sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso, che sarebbe avvenuto diverse settimane fa. A fare la scoperta della salma, in avanzato stato di decomposizione, l'altra figlia, che vive fuori regione. Il caso è stato argomento di dibattito a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino. A chiarire quale potrebbe essere la ricostruzione della vicenda è stata la criminologa forense Anna Vagli.

Picozzi stronca le "diagnosi" su Turetta. Gli scenari e l'ipotetica perizia

Parlando della figlia dell'anziana morta, Merlino ha raccontato: "Pare che abbia intascato per ben due mesi la pensione della signora morta e faceva una cosa anche molto strana: non rispondeva più a sua sorella, per oltre un mese. Questa povera altra figlia, che abita fuori, continuava a cercare la madre e la sorella e non riceveva nessuna risposta". Vagli è stata netta: "Intanto cominciava a prendere tempo, per questo non rispondeva. Chiaro che il movente è economico. L'intenzione malevola si capisce dal fatto che lei continuava a percepire la pensione una volta morta", ha premesso.

Audio e bugie di Alessa Pifferi, Picozzi: "Pseudologia fantastica"

La criminologa ha continuato: "Durante l'interrogatorio ei ha riferito che la madre sarebbe morta in un incidente domestico e, quindi, non avendo soldi per il funerale, l'ha messa nel baule". La 77enne sarà morta a causa dell'incidente o no? L'ospite di Merlino ha ammesso: "Questo lo dirà l'autopsia, ma che c'è un'intenzione malevola è provato dal fatto che abbia continuato a prendere la pensione della madre, anche perché lei era disoccupata. Purtroppo sull'occultamento di cadavere non ci sono dubbi", ha concluso.