Gino Cecchettin da Fazio, Che tempo che fa replica agli insulti: "Fate schifo"

C'è grande attesa per l'intervento di domenica 10 dicembre di Gino Cecchettin, il padre di Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a Che tempo che fa. L'annuncio del programma di Fabio Fazio era arrivato sulla scia dell'"importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia" ai funerali della giovane. Tuttavia nelle ultime ore su X, l'ex Twitter, è scoppiato il caso degli screenshot di presunti post con riferimenti sessuali pubblicati in passato da un account, ora rimosso, che sarebbe appartenuto all'uomo ma che potrebbe essere anche il risultato di una manomissione per screditarlo. Tanto che l'avvocato della famiglia ha annunciato querele contro gli hater dei social. Che tuttavia hanno invaso la bacheca su X di Che tempo che fa rilanciando gli screenshot e prendendo di mira Cecchettin.

"Glielo chiederai?", Fazio nel mirino per l'ospitata del padre di Giulia

Anche lo staff social del programma in onda su Nove ha preso posizione dopo le numerose offese arrivate nelle scorse ore. Al commento di un utente sulla partecipazione del padre di Giulia Cecchettin nel programma, "Indeciso se fate più schifo voi o lui", il profilo di Che tempo che fa ha replicato secco: "Tu". Intanto il programma è iniziato e nel presentare la puntata Fazio si è limitato a dire che ci sarà in studio Gino Cecchettin per poi elencare i numerosi ospiti della serata.