Sanremo, Amadeus risponde alla bufera La Sad: "Perché non li amo"

Alice Antico 10 dicembre 2023 a

a

a

Sanremo 2024 non è nemmeno iniziato e già ha fatto scoppiare una polemica: il caso La Sad. Si tratta di un trio milanese i cui testi sono stati giudicati “violenti e volgari nei confronti delle donne” dal Codacons, che ne ha quindi chiesto l’esclusione dalla gara dei Big di Sanremo 2024. “Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia”, aveva detto l’Associazione nella serata dello scorso giovedì 7 dicembre. I versi a cui si fa riferimento sono diversi, ad esempio: “Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**, e ti sc* solo per strapparti il cuore’”.

"Onorato": Amadeus annuncia il super ospite della finale, chi è

Dopo giorni di silenzio a riguardo, Amadeus ha detto la sua, con un video sul suo profilo Instagram. “Ciao a tutti”, ha esordito il direttore artistico, “Sono andato a vedere sul vocabolario la parola pregiudizio: opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti ingiusti”, spiega il conduttore. Il riferimento è chiaramente diretto alla polemica sollevata dal Codacons. “Ecco perché io non amo le persone che hanno pregiudizi. Prima si ascolta la canzone, si guarda il film e poi si giudica. Dopo, non prima. È sbagliato avere un pregiudizio”, ha concluso. Amadeus, quindi, non ci sta e preferisce dire la sua seppure possa risultare controcorrente. Il conduttore ha invitato il pubblico della kermesse canora a dare prima modo al trio di esibirsi con il brano in gara a Sanremo per poi farsi un’idea. Quindi a evitare di cadere nel solito pregiudizio, appunto. Riusciranno queste dichiarazioni a cambiare qualcosa? Staremo a vedere.