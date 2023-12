Meteo, "fredda circolazione ciclonica": che cosa ci aspetta. Parlano gli esperti

05 dicembre 2023 a

a

a

Una perturbazione sta travolgendo la penisola italiana. Nelle prossime ore, infatti, sono attese piogge e nevicate "anche a quote basse". Le temperature continuano a scendere e vengono definite dal team di ilmeteo.it "di stampo prettamente invernale". Il motivo? Come spiegano gli esperti, "il nostro Paese è attualmente avvolto da una fredda circolazione ciclonica collegata a un vortice ancor più profondo con centro motore sulla Germania settentrionale". Ma che tempo ci aspetta?

Stop al maltempo? Sottocorona: "Non ci contate", la data da segnare

Nel corso della mattinata "residue precipitazioni potranno interessare l'Emilia centro-orientale e la Romagna, con nevicate a quote molto basse, localmente in pianura sull'area emiliana. Piogge forti colpiranno invece le regioni del Centro, in particolare le Marche, l'Umbria e il Lazio, ma alcune precipitazioni non sono da escludere". La situazione cambierà nel pomeriggio, "quando il maltempo si intensificherà al Sud, in particolare sulla fascia del basso Tirreno, dove ci attendiamo forti piogge, temporali e locali nubifragi, più probabili tra i litorali meridionali della Campania e quelli delle Calabria. Altre piogge, più deboli, interesseranno la Sicilia e la Puglia", si legge sul sito.

"Fredda circolazione ciclonica": che cosa ci aspetta, parlano gli esperti

Per quanto riguarda la neve, di cui tanto si è detto nelle ultime ore, sembra che "scenderà sull'Appennino centrale intorno ai 1200/1300 metri e su quello meridionale mediamente intorno ai 1500/1700 metri". Le temperature, invece, "si manterranno ovunque frizzanti nel corso della giornata, specialmente al Nord, dove le colonnine di mercurio rimarranno ovunque sotto la soglia dei 9/10°C", avvisano i meteorologi.