Magliaro-Bonaccini, botte da orbi da Floris: "Ha mai lavorato in vita sua?"

05 dicembre 2023 a

a

a

"Ha mai lavorato in vita sua?". Massimo Magliaro punta il dito su Stefano Bonaccini. Scintille a Dimartedì, il programma di La7 dove il giornalista, già capo ufficio stampa del Msi ha riservato al presidente dem dell'Emilia Romagna un elenco di critiche raccolte in ambienti del Pd. "Dicono che la sua grande responsabilità è stata quella di avere inventato Elly Schlein che prima di lei era una sconosciuta, amica dei centri sociali di Bologna che nessuno sapeva chi fosse. Lei è stato il braccio destro di Matteo Renzi, adesso è contro e lui dice cose non proprio positive sul suo conto. E di lei si dice anche che non ha mai lavorato, non ha mai fatto un lavoro, è nato assessore nel suo paese Campogalliano...", è il fuoco di fila di Magliaro. "Sono critiche pesanti ma che riguardano la credibilità di un partito come il suo che ha lasciato fare l'opposizione non ai suoi uomini ma ai media e ai giornali".

Gruber non si tiene, assalto al governo: al potere ci sono i "no vax"

Una raffica a cui Bonaccini replica con sdegno: "Queste sono domande davvero imbarazzanti per chi le fa, non per me che devo rispondere". A quel punto Magliaro si inalbera: "Imbarazzanti? Stia tranquillo che mi sbarazzerò io di lei", replica. Bonaccini entra nel merito dell'ultima domanda, quella sul suo lavoro: "Io ho fatto l'assessore a 20 anni nel mio paese perché sono stato eletto col voto dei cittadini, poi ho fatto l'assessore al Comune di Modena perché mi sono candidato e sono stato eletto. Poi in Regione...". Magliaro lo stoppa: "Ma ha mai lavorato in vita sua? Ha fatto solo l'assessore". "Si chiama democrazia, lei ha nostalgia di qualcos'altro ma questa è la democrazia" ribatte il dem con il conduttore Giovanni Floris che passa ad altro.