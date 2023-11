Bufera sulla famiglia reale, “due razzisti”. La rivelazione nel libro, che viene poi ritirato

30 novembre 2023 a

a

a

Hanno un nome i membri della Famiglia reale britannica che, secondo Meghan, prima della nascita di Archie si interrogavano su quale sarebbe stato il colore della sua pelle. I Sussex non avevano mai voluto rivelarli pubblicamente. Ma adesso, a quanto pare, questi nomi sono usciti, almeno nei Paesi Bassi, nella traduzione di ‘Endgame’ - il libro di Omid Scobie, il ‘portavoce occulto’ di ‘H&M’ (come ormai la coppia viene chiamata dallo staff). Carlo inetto, Camilla intollerante, William ambizioso, Kate insicura.... Il libro è il ritratto sferzante di una Famiglia, quella reale, disfunzionale e di una monarchia che, secondo Scobie, è destinata al tracollo.

Il libro "scomodo" legato a Meghan: William "assetato di potere", Re Carlo "fallito"

Tra i vari aneddoti, racconta anche dell’intervista a Oprah Winfrey, in cui Meghan fece la deflagrante accusa: la duchessa, la cui madre è nera e il padre bianco, raccontò alla ‘guru’ dei talk-show americani che un membro della Famiglia reale si era chiesto, quando lei era incinta, quanto sarebbe stata scura la pelle del suo primogenito. L’accusa ebbe l’effetto di una bomba sui già precari equilibri interni dei Windsor. Winfrey raccontò che Harry le aveva detto che non era né il principe Filippo né la nonna, Elisabetta II. Il principe Carlo, oggi salito sul trono, si affrettò a far smentire le voci che gli attribuivano l’infelice uscita. William, affrontando la questione direttamente con i giornalisti che lo seguivano (caso più unico che raro, perché i Windsor non si fermano a parlare con i reporter....) assicurò che «la famiglia non è affatto razzista».

Carlo e William sono in lotta per il futuro della monarchia: spaccatura impensabile

Il nome è assente dalla versione originale, quella in inglese, di Endgame, uscito ieri nel Regno Unito. Scobie racconta che, all’indomani dell’intervista a Oprah, Meghan scrisse una lettera al suocero, Carlo, dicendosi preoccupata per i pregiudizi inconsci nella famiglia reale. E rivelò l’identità di «due persone» coinvolte nello scambio. Alla fine, secondo il Sunday Times, si arrivò a un accordo che prevedeva che Harry e Meghan non sollevassero più la questione, né nella serie di Netflix né nell’autobiografia del principe. Adesso nei Paesi Bassi l’editore, Xander Publishers, ha confermato di aver ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti perché interrompesse la vendita della biografia. Ed ecco la verità nel libro: sarebbero stati Carlo III, ai tempi principe del Galles, e Kate Middleton i due reali che avrebbero fatto commenti inopportuni sul colore della pelle di Archie, il figlio di Harry e Meghan. A rivelare la notizia è stato il giornalista olandese Rick Evers, che sul suo profilo X ha pubblicato estratti del libro senza le presunte omissioni, scomparse nella versione in lingua originale del volume.