Ad Otto e mezzo va in scena la demonizzazione dell'evento della Lega. "Inquietante", Augias all'attacco

04 dicembre 2023 a

a

a

Il summit di Identità e democrazia è al centro della puntata del 4 dicembre di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. La padrona di casa interroga sul tema Corrado Augias: “Fa molto discutere il cosiddetto cantiere nero organizzato a Firenze, lei come definirebbe la destra che abbiamo visto e soprattutto sentito ieri?”. Il giornalista commenta così l’evento organizzato dalla Lega e andato in scena nel weekend nel capoluogo toscano: "In termini brutali direi inquietante. Perché fino a che punto può arrivare una destra destra? Ieri sul palco c'erano dei neonazisti. Sono passati 80 anni circa dalla fine della guerra, ma che ci si possa alleare con dei neonazisti era una cosa impensabile. L’Afd è praticamente neonazista e allora ci si chiede, siccome Matteo Salvini è un uomo politicamente rozzo ma che ha un piano in testa, quale sia questo piano, mentre va dicendo che è amico di Israele e che Israele va difesa, bisognerebbe capire qual è questo piano che Salvini ha in testa".