Otto e mezzo, la stoccata di Santoro: "Ha fatto più la sorella di Giulia"

02 dicembre 2023

La sinistra fa acqua da tutte le parti. E anche sulla vicenda di Giulia Cecchettin ha lasciato molto a desiderare. Lo stesso Michele Santoro mette il dito nella piaga durante la puntata di Otto e mezzo in onda l'1 dicembre su La7. Santoro è costretto ad ammettere che Elena, la sorella di Giulia, ha avuto un ruolo più significativo rispetto a quello di tutti gli altri leader della sinistra messi insieme.

"Ha fatto più la sorella di Giulia che tutti i partiti d'opposizione messi insieme. E' come quando nell'antica Grecia, l'attore prendeva il centro della scena e parlava alla polis. Questa ragazza ha parlato a tutti noi ed è riuscita a metterci di fronte a un problema politico colossale ed è lei che ha motivato la risposta. Neanche in Parlamento c'è stato un dibattito degno di questo nome. Ma perché sulla guerra c'è stato un dibattito in Parlamento?