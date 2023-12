Meteo, “valori altissimi”. Temperature anomale, Sottocorona dà la spiegazione

01 dicembre 2023 a

Che tempo farà nei prossimi giorni? A fornire il quotidiano aggiornamento sulle previsioni meteo su La7 è il meteorologo Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata del 1 dicembre di Omnibus: “Non mancano le nuvole sull’Italia questa mattina, ma dobbiamo seguire e sentiremo la presenza dell'arrivo di questa nuvolosità, perché se andiamo a vedere la previsione per tutta la giornata di oggi, venerdì 1 dicembre, si vede che al centro e al sud poi di piogge in realtà sono molto poche. Certo la giornata è grigia, questo questo senz’altro, ma il peggioramento si avrà quando arriverà quest'altra ondata di nuvole, soprattutto al nord, Liguria di Levante, Alta Toscana, Apennino settentrionale. Poi non solo le zone Alpine, in qualche caso Prealpine, ma anche questa parte che riguarda la Lombardia, anche la parte meridionale del Trentino, quindi non siamo soltanto sulle zone Alpine, si va un po' anche verso la pianura e i fenomeni sono previsti essere molto intensi, quantità elevatissime di pioggia, questo riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, quindi sostanzialmente è il nord quello un po' nel mirino di questo maltempo”.

Sottocorona prosegue poi con l’analisi dei prossimi giorni: “Nella giornata di domani, sabato 2 dicembre, c’è un inizio attenuazione dei fenomeni sulle zone più occidentali del nord, ma la parte centro orientale ha ancora fenomeni molto intensi. Il Friuli Venezia Giulia viene preso quasi tutto da fenomeni intensi, lo stesso vale per l'Alto Veneto, il Trentino Alto Adige, ancora la Lombardia, ancora l'Appennino settentrionale, quindi fra Emilia Romagna e Toscana, la Liguria di Levante con i fenomeni più intensi, così come le zone interne della Corsica. Sul resto del centro le piogge ci sono, più sulle zone interne e sul versante tirrenico, ma non sono così intense. Arriviamo - prosegue il meteorologo - alla giornata di domenica 3 dicembre, quando una attenuazione c’è, quindi una pausa al nord. Il centro sud qualche pioggia c'è l’ha, soprattutto il versante Adriatico questa volta, ma non sono piogge intense, quindi un po' di respiro in qualche modo arriva”.

C’è poi una particolarità nelle temperature: “Al nord c’è quest'area fredda che ristagna ed è incastrata, mentre su tutte le altre zone del centro e del sud i valori delle minime di questa mattina erano altissimi rispetto alle medie. Le massime previste per la giornata di oggi dicono che il freddo rimane su gran parte del nord, la parte fra Liguria ed Emilia Romagna un po' meno. Centro e sud con valori anche abbastanza elevati, in qualche caso si toccano anche 20 gradi per effetto del vento meridionale. Situazione che poi tenderà a cambiare, perché la tendenza nelle prossime 24 ore è di qualche leggero recupero sulle pianure del nord, ma ancora diminuzioni sulle zone Alpine, diminuzioni molto forti al centro, Sardegna (addirittura variazioni e diminuzioni delle temperature oltre 10-12 gradi nelle 24 ore) e Corsica. Resta più o meno stabile invece - chiosa Sottocorona - la situazione al sud”.