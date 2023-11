Meteo, irruzione di "freddo artico". Giuliacci: dove e quando arriva la neve

Sullo stesso argomento: Che tempo farà all'Immacolata? La previsione per il ponte è gelida

Il "freddo artico" è alle porte e caratterizzerà il prossimo fine settimana. Le ultime previsioni meteo degli esperti del colonnello Mario Giuliacci non lasciano spazio a dubbi: tra sabato 2 e domenica 3 dicembre "dal Nord Europa scenderà una corrente gelida" che "porterà effetti su gran parte dell’Italia". Una "fase meteo fredda a cui non siamo quasi più abituati", spiegano gli esperti su MeteoGiuliacci . Il varco da cui la corrente artica entrerà nel Mediterraneo è la "Porta della Bora", da nord-est, e così avremo un crollo delle temperature che partirà proprio da quelle regioni per poi estendersi su tutta la penisola.

Ma cosa di intende per "freddo artico"? Gli effetti saranno temperature molto basse ma anche "un minimo depressionario che porterà a probabili nevicate fino a quote collinari nel Nord-Est dell’Italia, successivamente anche sui rilievi del Centro". Precipitazioni importanti, come temporali, saranno possibili "in pianura e sulle coste". Sempre sabato 2 dicembre si prevedono piogge e forti venti in Campania.

Domenica 3 dicembre le piogge si attenueranno, con cieli sereni in buona parte del Paese anche se "continueranno le temperature gelide soprattutto al Centro-Nord con diffuse gelate. Possibili fenomeni solo lungo la costa adriatica con nevicate anche a bassa quota", spiegano i meteorologi. Insomma, freddo pungente e neve: sta arrivando l'inverno "vero".