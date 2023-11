L'Aria che Tira, Ghisleri avvisa la politica: “Bollette? Paura e rabbia di non essere autosufficienti”

30 novembre 2023 a

La fine del mercato tutelato su luce e gas è uno degli argomenti più caldi all’interno della discussione politica. Nel corso della puntata del 30 novembre de L’Aria che Tira, talk show di La7 che vede David Parenzo alla conduzione, c’è l’intervento sul tema della sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research: “Molte famiglie hanno già toccato con mano l’aumento, si affronta il nuovo anno con la paura e la rabbia di non essere autosufficienti, molte famiglie hanno dei mutui a tasso variabile che sono aumentati e che adesso non riescono più a gestire, perché le uscite sono superiori alle entrate. Soprattutto per quelle categorie che stanno nella media società dal punto di vista economico, si sono impoverite moltissimo e si sentono ancora più povere davanti a quello che accadrà”.

Luce e gas, fine del mercato tutelato. Che succede ora alle famiglie

“C’è poi da pensare alle età, non tutti sono così bravi a giocare col computer e ad entrare in questi meccanismi che a volte sembrano molto semplici. È realtà il fatto che ti chiamano e aderisci ad una proposta, senza sapere che conviene. Le ultime proposte sulle bollette - spiega Ghisleri - sono o a tasso fisso o a tasso variabile. Se lo fai paura hai paura che con le guerre possa aumentare, se lo fai fisso sai benissimo che può rimanere così alto come è adesso. L’inconsapevolezza di quello che sarà il futuro è uno dei motivi che pesano su quello che è il futuro della politica italiana, soprattutto di chi sta il governo e soprattutto - la battuta finale - di quanto è stato fatto e dichiarato in campagna elettorale, lo sappiamo molto bene”.