Elettricità e gas, addio al mercato tutelato. Come scegliere il gestore

Energia, con la fine del mercato tutelato, le famiglie italiane dovranno scegliere il loro gestore per la fornitura di elettricità e gas. Ma vediamo nel dettaglio cosa bisogna fare e quando. Attualmente sono circa 9 milioni le famiglie italiane che aderiscono al mercato tutelato dell'energia (9 milioni di utenze per la luce e 6 milioni per il gas), Il regime delle tariffe energetiche bloccate finirà il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile 2024 per l'elettricità. Da quel momento in poi si potrà decidere a quale gestore affidarsi in base alle tariffe esistenti nel mercato libero. Per questo l’Autorità per l’energia ha già aperto un portale online per comparare le offerte all’indirizzo ilportaleofferte.it. E per chi non sceglierà dopo quella data? Nessun problema perché ci sarà un periodo transitorio a tutele graduali che, però, non potrà durare più di 3 anni. In questo lasso di tempo ci saranno aste territoriali in cui i fornitori si aggiudicheranno "pacchetti" di clienti. Poi il passaggio ai nuovi fornitori sarà automatico.

Ma non tutti dovranno fare i conti col mercato libero. Quali saranno, infatti, le categorie che saranno comunque dispensate anche dopo quelle date? Si tratta dei cosiddetti "vulnerabili": determinate categorie di utenze come gli over 75, chi gode di bonus perché in particolari condizioni economiche, chi ha in casa i macchinari salvavita e chi beneficia della legge 104.