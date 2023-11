Meteo, Sottocorona anticipa maltempo marcatissimo e saliscendi delle temperature

29 novembre 2023 a

Le ultime previsioni meteo dei prossimi giorni su La7 sono curate dal meteorologo Paolo Sottocorona, che, nel corso della puntata del 29 novembre di Omnibus, traccia un quadro della situazione del tempo sopra l’Italia: “Non ci sono molte nuvole oggi sull’Italia e guardando a ovest non ce ne sono vicine, ma non bisogna parlare di spazio, bisogna parlare di tempo, qualcosa può essere molto lontano, ma arrivare velocemente, quindi conta quanto tempo ci metti ad arrivare, non a quanti chilometri sta. E insomma questa situazione sul vicino Atlantico è vicina, perché se guardiamo la previsione per oggi, mercoledì 29 novembre, abbiamo qualche pioggia non particolarmente intensa sul basso Tirreno, potrebbero essere isolatamente moderate, sennò sono deboli, deboli quelli che riguardano la gran parte del Nord-Est, l’Appennino settentrionale, l’alta Toscana, quindi una giornata di pausa, con qualche schiarita. Schiarite che hanno fatto abbassare le temperature, per la terza volta un sali scendi in 24 ore delle temperature minime, ma dipende dalla copertura del cielo”.

Sottocorona però non vuole illudere gli italiani, il maltempo è dietro l’angolo: “Nella giornata di domani, giovedì 20 novembre, c’è il cambiamento. In prevalenza moderate le piogge che riguardano il basso Tirreno, il medio Tirreno, le zone interne del Centro. Cominciano ad essere intense sulle zone Alpine orientali e occidentali, poi in Liguria di Levante e alta Toscana, l’Appennino tosco-emiliano. Qui ci sono già fenomeni intensi, quelli intensi sulle zone Alpine sono ovviamente nevicate, anche se non a quote bassissime, ma le nevicate ci sono. Arriviamo poi alla giornata di venerdì 1 dicembre, questa è la giornata in cui il maltempo si presenta in maniera molto marcata. Non al Sud, dove non succede nulla, solo qualche nuvola al Centro e qualche debole pioggia. Sulla Toscana iniziano a comparire, perché ci sono anche domani, quindi continuano, dei fenomeni intensi, che prendono poi la parte occidentale delle Alpi e scendono poi in Pianura. Ci sono precipitazioni abbondantissime in Pianura, anche la parte orientale del Nord ha fenomeni intensi. C’è una situazione di maltempo marcatissimo, che lascia fuori gran parte del Centro e il Sud, ma al Nord si fa sentire eccome”.

L’ultimo argomento trattato dal meteorologo di La7 è quello delle temperature: “Le massime - afferma Sottocorona - sono relativamente contenute, al Nord rimangono molto basse, ristagna un’aria fredda. Sulle zone del Centro e del Sud salgono poco, parliamo di 15-16 gradi, questo sulle zone costiere, su quelle interne sono più basse. La tendenza nelle prossime 24 ore è di aumento al Centro al Sud, in diminuzione sulle pianure del Nord, soprattutto su quella occidentale. C’è aria atlantica, quindi non particolarmente fredda nonostante il peggioramento del meteo”.