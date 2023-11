È sempre Cartabianca, l'amarezza di Mauro Corona su Giulia Cecchettin: “Non sarà l'ultima”

22 novembre 2023 a

a

a

Mauro Corona si sofferma sul caso di Giulia Cecchettin, per il cui omicidio è indagato Filippo Turetta, nel corso del suo discorso nella puntata del 21 novembre di È sempre Cartabianca. Nello scambio con Bianca Berlinguer, conduttrice del talk show di Rete4, lo scrittore e alpinista ci va giù duro nei confronti dell’educazione maschile: “Nelle famiglie, anche per retaggi di padronanza maschile, costruiamo uomini che si sentono padroni. Bisogna educare sin da bambini alla sconfitta. Bisogna insegnare alla nuova generazione di uomini ad imparare a perdere. Quando si viene lasciati dalla fidanzata, bisognerebbe riuscire ad essere felici se l'altra persona sta meglio. Mi rendo conto che è difficile, difficilissimo. Mi hanno colpito la dignità del papà di Giulia Cecchettin e la sconfitta del padre di Filippo Turetta. L’etica dell’amore consiste nel volere l’altro felice. Non nel possedere, nel comandare. Giulia merita rumore e non silenzio perché lei non c'è più ma per noi dev'essere presente”.

“Possesso e maschilismo non c'entrano”. I genitori di Filippo contro la tesi del patriarcato

"Non sarà l'ultima, perché l'uomo - ammette tristemente Corona - è fatto così. Il dramma è che ci sono reminiscenze secondo cui l'uomo deve comandare Questa giovinetta ha tribolato, ha vissuto l'orrore, ha capito cosa le stava succedendo. Ma come si fa? Io conosco persone che, dopo 30 o 40 anni, non permettono alla moglie di mettersi un file di trucco. La cultura patriarcale esiste ancora, esiste questa cultura perniciosa che si tramanda di padre in figlio. Siamo ancora all'età della pietra, perché pensiamo ancora di comandare noi, anche i giovani”.

"Quando ho cambiato idea su Filippo", il criminologo sorprende Berlinguer

“È difficilissimo scrostare questa abitudine, io l'ho visto a casa mia", dice ancora Corona, facendo un riferimento indiretto alla sua infanzia, condizionata da un padre violento e dall’abbandono della madre, che ha lasciato la famiglia per anni. “Mio nonno prese un tizzone e colpì mia nonna, che aveva dato una risposta sibillina, rendendola quasi cieca da un occhio” la storia raccontata dallo scrittore.