Stasera Italia, Porro contro gli attacchi al ministro Crosetto: con chi se la prende

27 novembre 2023

Caso toghe rosse. Il ministro Crosetto ha detto ciò che è sotto gli occhi di tutti ma evidentemente la verità fa male. Subito l'Associazione Nazionale Magistrati si è scagliata contro il ministro della Difesa, reo, di aver criticato la magistratura. Ne ha parlato Nicola Porro all'inizio della puntata di Stasera Italia in onda su Rete4 il 27 novembre.

"I politici evidentemente non possono dare giudizi sulla magistratura, non possono parlare dell'ordine e del potere della magistratura. Qualsiasi cosa dicano viene definita eversiva. Il ministro della Difesa Crosetto in una lunga intervista al Corriere della Sera ha detto che l'opposizione giudiziaria è l'unico pericolo per il governo e su questo temo attacchi da qui alle Europee. Ma alle parole di Crosetto c'è da aggiungere che i magistrati sono intervenuti su tutte le ultime questioni che hanno riguardato il governo, sin dalla prima, il decreto rave. Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Santalucia, non si è lasciato sfuggire l'occasione. Quindi una frase di Crosetto diventa un attacco alle istituzioni".