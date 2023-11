Stasera Italia, Cruciani demolisce gli ambientalisti: idolatria che ha sostituito il comunismo

24 novembre 2023 a

Ambientalismo e green. E’ su questo tema che si apre la puntata del 24 novembre di Stasera Italia, il talk show pre-serale di Rete4. Ad aprire la trasmissione è Nicola Porro, con il suo consueto editoriale, che prende di mira Franz Timmermans, uscito sconfitto dalle elezioni in Olanda dopo essersi dimesso dalla Commissione europea: “Non abbiamo raccontato bene la batosta elettorale del talebano verde, Timmermans. Non è un signore qualsiasi, è il vicepresidente della Commissione Ue. Se dovete mettere un cappotto termico, se le vostre auto sono considerate inquinanti, se dovrete cambiare i vostri condizionatori, insomma se la vostra vita cambierà, persino il packaging, cioè le vaschette di plastica erano a rischio nonostante il grande riciclo, questo tutto si deve alla barbetta di Timmermans. Che si era candidato il premier olandese, non ci è riuscito. Il suo risultato è pessimo. C’è stata la vittoria del sovranista Wilders, che viene considerato la bestia nera di tutta l’intellighenzia e di tutti i commenti italiani”.

Prende poi la parola Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara: “Negli ultimi 10-15 anni l'ambientalismo green, quello più estremo, incarnato da Timmermans che ha perso, ha sostituito l'ideologia comunista. Prima c’era l’idolatria per il rosso ora c’è quella per tutto ciò che è verde e sostenibile. Come ogni religione quella green ha bisogno dei suoi capi, dei suoi Papi, e Timmermans era considerato uno dei Papi dell’ideologia verde”. “Se non sei d’accordo con loro sei uno sporco inquinatore, sei uno che non vuole il progresso dell’umanità, come una volta era per il comunismo”, la dura considerazione con cui Cruciani conclude il ragionamento sugli estremisti green.