Giulia Cecchettin, la criminologa Carlini scalda gli animi: "Avrebbero potuto salvarle la vita"

24 novembre 2023

“Poteva essere salvata Giulia Cecchettin?”. E’ questa la domanda con cui Myrta Merlino apre l’intervista alla criminologa Margherita Carlini, intervenuta nel corso della puntata del 24 novembre di Pomeriggio5, il programma televisivo di Canale5. L’esperta risponde così al quesito della giornalista napoletana dopo le polemiche delle ultime ore per il mancato intervento dei carabinieri dopo la chiamata del 112 di un testimone, che aveva sentito le urla di una donna e visto una figura maschile effettuare un’aggressione: “Sicuramente non possiamo escludere questa eventualità, il problema sostanziale di questo fenomeno è proprio questo, che quando parliamo di violenza maschile contro le donne dobbiamo pensare che è un problema che ci riguarda tutti, che le risposte devono essere in termine di tutela, anche di prevenzione, garantite. In quel caso è chiaro che un intervento immediato, visto che purtroppo sappiamo che in quel parcheggio è stata attuata la prima fase dell’aggressione a Giulia, ma la seconda, la più grave, è stata posta in essere poco distante da lì, quindi non possiamo escludere categoricamente che un intervento tempestivo avrebbe potuto salvarle la vita”. L’omicidio, per il quale è indagato Filippo Turetta, forse poteva essere prevenuto? Le indagini risponderanno anche a questo interrogativo.