Giulia Cecchettin, lo psichiatra Mendolicchio è sicuro: "Audio? C'erano i segnali di una tragedia"

Leonardo Mendolicchio, psichiatra, è ospite della puntata del 23 novembre di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 condotto da Nicola Porro. L’esperto interviene sulla vicenda di Giulia Cecchettin, della quale è emerso un audio in cui dice di non sopportare più Filippo Turetta, l’ex fidanzato indagato per omicidio volontario. Questo il parere di Mendolicchio: “Giulia in questa testimonianza dice una cosa molto importante, ovvero che questo atteggiamento è ridondante, assillante, pervasivo, lei desidera sparire, è molto interessante questa frase di Giulia, proprio perché sente la pressione enorme che questo ragazzo produce all’interno della psiche di Giulia. Questo è prodromico della tragedia”.

“Quanti ragazzi mandano messaggi di questo tipo che non portano poi a quello che abbiamo visto?”, la domanda che pone Porro al suo ospite, che replica così: “La differenza è che un conto è dirlo una o due volte, un conto è avere un atteggiamento e un comportamento reiterato nel tempo. Qui parliamo di vessazioni, generare il senso di colpa in una donna è un atteggiamento tipico del maschio violento, questo può accadere in un meccanismo di settimane e mesi. Io credo che Giulia lì si stia sfogando rispetto al fatto che queste frasi non sono state dette in modo occasionale, ma erano parte dei discorsi che loro due condividevano".