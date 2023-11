Giulia Cecchettin, parla l'amica di Turetta: “L'argomento era sempre la rottura, non se ne capacitava”

23 novembre 2023 a

Uno spaccato dei sentimenti di Filippo Turetta prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin. A parlare a Pomeriggio5, programma televisivo di Canale 5 condotto da Myrta Merlino, è un’amica di Turetta, che racconta il passato comune dei due ex fidanzati e soprattutto i problemi emotivi emersi dopo l’addio di Giulia a Filippo: “Io l’ho conosciuto tramite il mio ex ragazzo, da lì siamo diventati molto amici, è venuto tantissime volte a casa mia. Sono sconvolta, non so come cavolo abbia fatto a fare una cosa del genere, sono delusa, arrabbiatissima. Ai miei ultimi due compleanni è venuto a casa mia con Giulia, Capodanno lo abbiamo passato insieme, era una coppia tranquilla e normale. Per Filippo era la prima ragazza, infatti eravamo felicissimi all’inizio per lui, la prima storia d’amore importante. Io non immaginavo tutto quello che poi ne è venuto fuori, non è amore questo, si deve vergognare”.

“Era – dice ancora quella che una volta era una sua amica - un ragazzo normale, di sicuro non mi sarei mai immaginata che diventasse un assassino, veramente. Sapevo di entrambe le rotture, l’argomento era sempre quello, lui non si capacitava della fine della relazione con Giulia, come mai, perché non dovesse andare. Io gli ho detto ‘Filippo devi accettarlo, l’amore è anche questo, saper lasciare andare una persona se la ami davvero, devi vivere la tua vita e andare avanti, laureati, dai gli esami’. Ad agosto anche lui aveva gli esami, gli ho detto di camminare con le sue gambe". Dettagli che, aggiunti all’audio di Giulia inviato all’amiche, fanno emergere un quadro preciso: forse la triste fine si poteva evitare.