Giulia Cecchettin, il criminologo Picozzi inchioda Filippo Turetta: “Spaventosa lucidità”

Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo, è ospite dell’edizione del 23 novembre di Pomeriggio5, il programma televisivo di Canale5 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e approfondisce ancora una volta la sfera emotiva di Filippo Turetta, indagato per omicidio volontario aggravato dopo la morte dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin: “È assolutamente spaventosa la lucidità di Filippo Turetta nell'identificare i punti deboli di Giulia. Lui gioca con i sensi di colpa, gioca con i timori di questa ragazza. La logica che sta sotto questo terribile delitto è l’odio, questo ragazzo in fondo odiava sé stesso per la propria fragilità. Non potendo tollerare un sentimento simile lo ha proiettato in questa ragazza. ‘Io sono totalmente fragile e insufficiente, quindi ti odio perché mi stai facendo soffrire’. Questo però – dice lasciando trasparire un’ovvia amarezza l’esperto criminologo - non poteva essere ovviamente colto dalla povera Giulia. In caso di scomparsa soprattutto in caso di donne e minori le polizie di altri Paesi indagano partendo dall'ipotesi peggiore, in Italia dall'allontanamento volontario”.