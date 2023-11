Giulia Cecchettin, Sallusti va controcorrente sull'audio: "Non c'era paura per sé stessa"

23 novembre 2023 a

Si continua a discutere del caso di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta nel corso della puntata del 23 novembre di Stasera Italia, il talk show televisivo condotto da Nicola Porro che va in onda su Rete4. In particolare il dibattito è incentrato sull’audio inviato da Giulia alle amiche, nella quale emergono delle preoccupazioni per il comportamento di Filippo. A commentare tali parole è Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale: “Nelle parole di Giulia, drammatiche e angoscianti con il senno di poi, non c'è una paura per sé stessa dal punto di vista fisico. C’è una paura per lui, quindi era difficile trovare un motivo di allerta quando lei è preoccupata per lui, non per sé stessa. Non c’è una frase in cui lei dica che ha paura che lui possa farle del male. Dopo di che queste dinamiche, per fortuna non con queste conclusioni, non sono solo diffusissime nei giovani d’oggi. Ma se penso alla mia adolescenza non sono molto diverse, sia dalla parte di Giulia che da quelle di Filippo. Alla prima fidanzata che mi ha lasciato io – racconta e conclude Sallusti - sono uscito di testa”.