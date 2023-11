Fedez, indiscrezione-bomba sul ritorno in Rai: "registrazione" con Mara Venier

22 novembre 2023 a

Dopo tante polemiche, arriva l'indiscrezione che le mette a tacere tutte. Stando a quanto si apprende dal sito DavideMaggio.it, Fedez sarebbe pronto a tornare in Rai. Dopo il caso scoppiato con l’ospitata poi sfumata a Belve da Francesca Fagnani, il rapper aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata dall'amministratore delegato della Rai e aveva ammesso: "Ho avuto una conversazione piacevole, nella quale ci siamo confrontati e chiariti". Secondo ciò che filtra, le parole di Roberto Sergio avrebbero già trovato conferma nei fatti.

È sempre il sito che si occupa di anticipazioni e di scoop a sganciare la bomba e ad affermare che Fedez sarà molto probabilmente uno dei grandi protagonisti di Domenica In, lo storico contenuto pomeridiano che tiene incollato alla tv un pubblico di tutte le età. Come emerge, "la nota curiosa è che l’intervento dovrebbe registrarsi domenica prossima in coda al tradizionale appuntamento con il programma di Mara Venier". La domanda lecita è la seguente: perché il cantante non sarà in onda in diretta? Quesito che rimane, per ora, senza risposta.