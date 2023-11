Giulia Cecchettin, Crepet se la prende con la trap: "Che dicono nelle canzoni"

20 novembre 2023 a

La morte di Giulia Cecchettin ha portato alla luce per l'ennesima volta la violenza della nostra società Se ne parla durante la puntata di Stasera Italia in ond il 20 novembre su Rete4. Ospite in studio lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet che addita anche i testi violenti delle canzoni trap.

"Viviamo in una cultura di violenza, basta sentire le canzoni trap"



Paolo Crepet a #StaseraItalia pic.twitter.com/jhjRyPSSoX — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 20, 2023

"Viviamo in una cultura di violenza. basterebbe sentire una canzone trap violentissima contro le donne. Cosa possiamo fare? Intanto pensare che tutti gli omicidi, come i suicidi, sono premeditati. Non è vero che ci sono omicidi d'impulso pèerché non sono mai così d'impulso. Perché ci hai pensato prima, perché c'è un legame che è già tossico prima. Poi certo l'ultima coltellata ci può anche essere ma sgombriamo il campo da cose come raptus perché non ci fanno capire. Questo, per esempio, è un caso di scuola perché sono mesi di ossessione, di stalking, di idee violente e di ricatti affettivi".