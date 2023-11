Giulia Cecchettin, l'ex comandante dei Ris non ha dubbi: “Tutti gli elementi della premeditazione”

20 novembre 2023 a

a

a

L'ex comandante dei RIS di Parma, Luciano Garofano, si sofferma sulla vicenda dell’omicidio di Giulia Cecchettin, per il quale è indagato l’ex fidanzato Filippo Turetta. Nel corso della puntata del 20 novembre di Pomeriggio5, programma tv di Canale5 condotto da Myrta Merlino, Garofano dà una ‘sentenza’ sui dettagli della morte della giovane: “Gli elementi della premeditazione ci sono tutti, non è stata ancora contestata però sembra che ci sia stata una preparazione. Io però distinguerei da una preparazione ipotetica che poteva avvenire in qualsiasi momento, questo fino a quando non lo si interroga e non andiamo ad esplorare la loro relazione non potremo capirlo, non potremo capirlo fino a quando non cercheremo di avere elementi precisi sul tipo di aggressione, se l’ha aggredita successivamente in macchina, ci sarà l’autopsia, gli accertamenti in auto, quelli sul coltello. Però in questo momento – dice l’ex RIS - terrei distinta la premeditazione e il momento del litigio, quello può essere stato un momento così, che è scattato rispetto a delle risposte più dirette e più forti, forse finali, di Giulia, che gli diceva ‘basta’. A quel punto, perdendo qualsiasi speranza di quel suo possesso malato, è scattata una reazione sicuramente non giustificabile”.