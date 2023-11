Francesca Pascale in campo, spunta la candidatura: "Il suo sogno da sempre"

19 novembre 2023 a

a

a

Colpo di scena: Francesca Pascale corteggiata "da un importante partito dell’opposizione", tanto che per l'ex compagna di Silvio Berlusconi si parla di una prossima candidatura. In fondo, negli ultimi anni la 38enne si è molto spesa come attivista per i diritti Lgbt, prima e dopo l'unione civile con la cantante Paola Turci, non lesinando bordate al governo di Giorgia Meloni e al centrodestra. La discesa in campo in politica è "da sempre il suo sogno", scrive Alberto Dandolo su Oggi. "L’amore vissuto con Silvio Berlusconi è stato per lei una vera palestra. Negli anni della loro relazione, Francesca si è infatti allenata a comprendere i meccanismi del potere. E ora che ha finalmente scelto di essere se stessa, ha anche deciso di scendere in campo", si legge nell'articolo rilanciato da Dagospia. Ebbene, i tempi ora sembrano maturi.

"Voglio sapere pochissimo": Turci si confessa su Pascale

Dopo le uscite in tv, con le ospitate da Lilli Gruber a Otto e mezzo, sembra in procinto di fare il grande salto. "Pascale sta lavorando alla nascita di una onlus che, senza scopi di lucro, avrà come mission la tutela dei diritti delle minoranze. Ma c’è di più", rivela il giornalista. Infatti la donna legata per dieci anni a Berlusconi "sarebbe assai corteggiata da un importante partito dell’opposizione. Candidatura alle imminenti Europee o alle future Politiche?", si chiede Dandolo. In ogni caso, una discesa in campo destinata a far rumore. Ma quale sarà l'"importante partito" dell'opposizione che la vuole nelle sue fila?