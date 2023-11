Carlo Verdone, i complimenti a Paola Cortellesi. Poi l'aneddoto e la foto

18 novembre 2023 a

Attraverso un lungo post pubblicato sui social network, Carlo Verdone si è complimentato con Paola Cortellesi per la sua opera prima in qualità di regista. Il film "C'è ancora domani" ha fatto il pieno di pubblico nelle sale dei cinema italiani ed è stato definito da media ed esperti un vero capolavoro. Il re delle pellicole ambientate a Roma poteva evitare di esprimersi sul successo dell'attrice per la quale nutre profonda stima? Impossibile. E così, sul suo profilo ufficiale, Verdone ha raccontato di aver apprezzato molto la storia di Delia e il modo di narrarla dell'artista.

"Oggi mentre davo una spolveratina su un tavolo pieno di foto incorniciate, ho visto questa bella foto insieme a Paola un po’ nascosta. L’ ho messa in primo piano perché non solo è una mia cara amica, ma perché a lei va tutta la mia ammirazione per il risultato incredibile del suo bel film. Paola ci ha regalato un’ idea originale con un bel significato. Ben diretto, ben recitato e ben scritto": questa la premessa. "Conosco la sua serietà sul lavoro e la notevole creatività che ha anche nell’inventare al momento. E sempre ricorderò la sua disponibilità nell’affrontare le promozioni in giro per l’ Italia senza mai risparmiarsi", ha continuato il regista.

Il regista romano ha aggiunto allora l'aneddoto legato allo scatto pubblicato in rete: "Qui eravamo a Padova e la stavo amorevolmente strozzando perché ero arrivato allo stremo e non la finiva di intrattenere il.pubblico mentre io ero morto di fatica. Il mio post del weekend va a questa cara amica e collega che è riuscita, finalmente, a fare capire che il cinema italiano (con dentro una bella idea) è vivo. Un abbraccio forte Paoletta cara". Presto è arrivata la risposta della diretta interessata. "Grazie Carlettoooo", ha scritto Cortellesi con tanto di cuori.