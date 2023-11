Milano, il racconto choc di Verdone: "Mi rincorrevano con un collo di bottiglia e..."

11 novembre 2023 a

a

a

Le pagine di cronaca lo raccontano ogni giorno: a Milano l'allarme scattato per la questione sicurezza e ordine pubblico è fondato. A diffondere e dare credito alla notizia che ormai da qualche tempo rimbalza sui media sono stati diversi personaggi noti. Lo scorso anno Chiara Ferragni aveva sollevato il problema sui social. Qualche settimana fa ad attirare l'attenzione degli utenti è stata Elenoire Casalegno, raccontando di essere stata inseguita e assalita. Ora è il turno di Carlo Verdone che, categoricamente, ha detto: "Ho avuto più paura che a Roma". La capitale della moda e del design, gestita dal sindaco Giuseppe Sala, è finita per l'ennesima volta in un racconto-denuncia.

"Aggredita a Milano", Casalegno travolge Sala: denuncia clamorosa

Un viaggio partito dal capoluogo della Lombardia e conclusosi nella Capitale a dir poco movimentato. Carlo Verdone, celebre e apprezzato regista, ha riportato quanto gli è accaduto nelle scorse ore. "Alla stazione ho preso l'ultimo treno per Roma ed effettivamente io mi sono messo un attimo paura, più paura che a quella di Roma, che è tutto dire", ha premesso l'attore, ospite nel dinner talk "A Cena da Maria Latella", in onda su Sky TG24. Per esprimersi sul tema della puntata, la vita e i problemi delle città italiane, Verdone ha riportato un episodio verificatosi presso la Stazione Centrale della metropoli in questione.

Verdone incredulo per il caso di Adamo Guerra: “Una follia”. Il paragone col film

"C'erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso intorno alle otto di sera, ma poi c'era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo", ha riferito. Il regista ha continuato, spiegando così come è riuscito a scappare da una situazione pericolosa: "Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro. Non lo so che sta succedendo, è molto difficile, ogni città ha i problemi suoi", ha concluso.