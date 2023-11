PiazzaPulita, battaglia Baldino-Boschi: “Lei non esiste”, “È veramente una grillina!”

17 novembre 2023 a

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, figura nell’elenco degli ospiti della trasmissione del 16 novembre di Piazza Pulita, talk show di La7 con Corrado Formigli alla conduzione. Inizialmente le viene chiesto di commentare le parole di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, nell’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio: "Sì, Grillo ha rovinato l'Italia. Non so se l'ha detto scherzando o meno, ha raccontato dei fatti oggettivi. Lui ha peggiorato l'Italia dal punto di vista culturale ed educativo, ha seminato odio e offese per rovinare gli avversari politici e le loro famiglie. Come la mia. Ora fa la vittima sulla vicenda del figlio".

Poi si scatena il parapiglia tra la stessa Boschi e Vittoria Baldino. La deputata del M5S non risponde infatti alla domanda di Formigli sul premierato, ma attacca l’avversaria politica: “Io non posso prendere lezioni da chi non esiste nel Paese a livello elettorale di consenso, avete dovuto fare un’alleanze con Carlo Calenda, salvo poi disattenderla e divorziare, un accordo senza il quale non sareste entrati in Parlamento, un’alleanza di comodo, un matrimonio di comodo per poter entrare in Parlamento, altrimenti non avreste raggiunto la soglia di sbarramento”. Boschi dà la propria sentenza sulle parole dell’onorevole dei Cinquestelle: “Siete veramente antidemocratici, questo l’avete mantenuto dei vostri inizi. Finalmente mi fa conoscere che lei è veramente una grillina! Lei è veramente una grillina, finalmente l’abbiamo riconosciuta, eccola”. “Le manca anche l’educazione, perché quando una persona parla dovrebbe lasciarla parlare”, la punge ancora Baldino.