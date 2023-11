Prandini smentisce Magi, la lite continua in tv: "Ci sono i video"

17 novembre 2023 a

a

a

La lite avvenuta davanti a Palazzo Chigi tra il leader di Coldiretti, Ettore Prandini, e gli onorevoli di +Europa Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi continua a distanza negli studi di Tagadà, su La7. Magi torna ad accusare Prandini di aver aggredito fisicamente: "Si è permesso di scagliarsi verso di noi, se lei non fosse corso verso di noi, non ci sarebbe stato lo scontro fisico, si è comportato da teppista”, afferma ospite di Tiziana Panella nella puntata di venerdì 17 novembre.

Video su questo argomento Carne sintetica, scontro tra Prandini e Della Vedova: alta tensione davanti Palazzo Chigi

Ricostruzione respinta in toto da Prandini: “Il contatto fisico non è avvenuto, ci sono i video che lo dimostrano”. Il leader di Coldiretti afferma inoltre che i due parlamentari hanno provocato deliberatamente coltivatori e allevatori in sit contro la carne sintetica. "Ci sono le fotografie che dimostrano che mostravate i cartelli non verso Palazzo Chigi ma verso i manifestanti. Penso che chi fa rappresentanza deve avere rispetto delle istituzioni, di tutte le istituzioni di qualsiasi parte politica". Magi ribadisce che la loro iniziativa era rivolta al governo, non ai manifestanti. Prandini chiosa: "A provocare siete bravissimi, se è come dice lei non sarebbe successo nulla". E ancora: "Siete arrivati a dieci metri dai manifestanti a sventolare i cartelli con su scritto Coltivate l’ignoranza".