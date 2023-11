Dritto e rovescio, Lollobrigida difende Prandini: "Nessuna violenza a Della Vedova"

16 novembre 2023 a

«Ho visto il filmato, lo voglio dire con chiarezza, io di violenza fisica non ne ho vista nei confronti del collega». Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo la denuncia del deputato, Benedetto Della Vedova, nei confronti del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che si trovata davanti Montecitorio per manifestare in occasione dell’approvazione del provvedimento sulla carne sintetica.

Intervenendo al programma di Rete4 "Dritto e rovescio" spiega: «C’è stato un episodio che abbiamo considerato un po' in fretta, un collega parlamentare si è detto oggetto di un’aggressione, io condanno qualsiasi forma di violenza politica». Il ministro, dopo aver visto il video, dichiara che «c’è stata una baruffa dovuta anche a una certa propensione dei colleghi», che sono andati dagli agricoltori con un volantino su cui c’era scritto "coltivate ignoranza". «È un vero e proprio insulto, che non giustifica nessuna forma di violenza, ma devo dire che conoscendo Ettore Prandini, e sapendo che è un galantuomo, mi sembrava strano avesse alzato i toni verbali rispetto al collega, con questa modalità, senza aver avuto una provocazione nei confronti di chi rappresenta».