A Tagadà la verità di Rampini sul Medio Oriente; "Chi tifa per la fine di Hamas"

16 novembre 2023 a

a

a

Medio Oriente, Rampini svela la verità sui Paesi arabi e la guerra di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Tagadà" in onda il 16 novembre su LOa7. Secondo il giornalista, c'è un gruppo di Paesi arabi che tifano apertamente per la vittoria di Israele e la sconfitta di Hamas.

"C'è tutto un arco di Paesi arabi, islamici e moderati che negli ultimi anni hanno avuto un'evoluzione molto interessante e positiva verso Israele. Prima c'erano stati gli accordi di pace con l'Egitto e la Giordania. Poi più di recente gli accordi di Abramo. Infine eravamo alla vigilia di una svolta storica: il riconoscimento di Israele da parte dell'Arabia Saudita. Insomma questo fronte arabo ha bisogno di essere rassicurato e desidera la scomparsa di Hamas. Su questo bisogna essere molto chiari. Tra quelli che fanno il tifo per il successo delle forze armate israeliane ci sono l'Egitto, l'Arabia Saudita e tutti quelli che considerano Hamas e tutta la famiglia dei fratelli musulmani come un pericolo vitale in quell'area. Tutti stanno facendo il tifo in favore di una decapitazione di Hamas ma non basta. Sul dopo gli americani pensano che Netanyahu o non ha le idee chiare o ha idee sbagliate e non hanno fiducia in lui".