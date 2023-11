"Di cosa si preoccupano". Stasera Italia, l'affondo di Porro ai sindacati

15 novembre 2023 a

a

a

Immigrazione o salari medi? I sindacati italiani sembrano più occupati a gestire i flussi migratori che il livello salariale dei lavoratori italiani. Nella puntata di "Stasera Italia" in onda il 15 novembre su La7, Nicola Porro fa un attacco frontale a Cgil e Uil che non sarebbero impegnati nella tutela dei lavoratori.

Bentornati a #StaseraItalia! Landini, perchè non difendi gli operai?



Cominciamo la puntata con l'editoriale di @NicolaPorro



Siamo in diretta su #Rete4 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/BYxWT8DPSc — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 15, 2023

"I sindacati si occupano del tema dell'immigrazione - attacca Porro - ma dovrebbero occuparsi dei salari medi che, negli ultimi anni, hanno fatto scendere l'Italia a 30mila euro contro i 44.400 euro della Germania, i 40.100 della Francia e comunque una media europea che è del dieci percento superiore ai dati italiani e arriva a 33.511 euro. Questo forse dovrebbe essere un tema all'attenzione dei sindacati, come della politica d'altronde. Insomma il tema di quanto entra nelle buste paga, in un Paese che ha un'alta inflazione come la nostra e una produttività e competitività che non sta crescendo".