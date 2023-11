DiMartedì, Bompiani e il solito veleno anti-Meloni: “Vuole sempre punire, sono cattivi”

15 novembre 2023 a

La scrittrice Ginevra Bompiani va ancora una volta all’attacco di Giorgia Meloni e del suo governo. Nel corso della puntata del 14 novembre di DiMartedì, programma televisivo che vede Giovanni Floris alla conduzione, Bompiani perde la frizione sul tema migranti, attaccando la coalizione di centrodestra e anche il socialista Rama per l’accordo tra Italia e Albania sui clandestini: “163mila migranti non vengono perché la Meloni non ci sa fare o non ha le politiche giuste, vengono perché sarebbero venuti comunque. Il punto però è che la Meloni non ha pensato una sola politica che tenesse conto dei migranti come esseri umani, perché purtroppo la politica della destra è sempre quella di punire, punire come si fa a scuola, punire perché sono cattivi. L’ultima mossa verso l’Albania è quella che si ha con le scorie, che si buttano, si eliminano mandandole nei paesi sfigati, come il Niger per esempio, è anche un’insolenza nei confronti dell’Albania, perché gli si dà del paese sfigato. Che Edi Rama, che ha fatto cose buone nella sua vita, accetti una cosa del genere vuole dire - la chiosa polemica di Bompiani - che ha proprio una grande confusione in testa”.