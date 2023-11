"L'ipotesi che ci preoccupa di più". Giuliacci lancia l'allarme su dicembre

14 novembre 2023 a

Mancano ormai solo un paio di settimane al 1° dicembre che corrisponde all'inizio dell'inverno meteorologico. Ma come si presenterà il prossimo mese dal punto di vista climatico? Secondo i modelli previsionali presenti sul sito meteogiuliacci.it , attualmente sono due le ipotesi sul piatto e, per il momento, gli esperti non si sbilanciano.

Irruzione polare in arrivo? Giuliacci e il dato che cambia tutto

La prima ipotesi è quella che vedrebbe prevalere le correnti oceaniche che portano flussi piovosi su tutta la Penisola. In questo caso si tratterebbe, dunque, di un dicembre decisamente piovoso o nevoso a seconda delle altitudini. In ogni caso, però, il clima sarebbe instabile. La seconda ipotesi, invece, parla degli effetti dell'alta pressione che si potrebbero far sentire ancora per molte settimane. In questo caso, il pattern anticiclonico garantirebbe un clima mite e stabile con lunghe pause asciutte. Queste, però, sarebbero alternate a perturbazioni violente e concentrate con possibili effetti anche molto dannosi.