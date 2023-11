Dimartedì, cosa scappa a De Cesare. Bocchino all'assalto: "Non avevo dubbi"

Gabriele Imperiale 15 novembre 2023 a

Lo sciopero del prossimo 17 novembre sta alimentando i talk show e le liti degli ospiti in studio. Immancabile un nuovo durissimo scambio di "amichevoli" vedute tra Donatella De Cesare e Italo Bocchino a DiMartedì, su La7. Sui lati opposti della barricata, i due si sono affrontati senza esclusione di colpi. La professoressa di filosofia nel suo intervento rivendica le ragioni dello sciopero e le azioni delle sigle sindacali, sempre più in contrasto con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Nel suo intervento si dice d’accordo con Landini e lo invita ad andare avanti nella protesta, senza piegarsi mai a Salvini. Ma De Cesare è protagonista di un brutto e fatale scivolone. “Io sono iscritta alla Cgil", ammette. Il direttore de Il Secolo d’Italia interviene subito: “Non avevo dubbi”. La docente de La Sapienza, non demorde: “lavoro all'università, sono una lavoratrice”.

Bocchino commenta sarcastico in sottofondo: “si vede da lontano". Il giornalista non riesce a trattenersi e dà il colpo di grazia a De Cesare: "Evidentemente lei non sa a quali disagi va incontro la persona delle pulizie che le pulisce la stanza all'università. Venerdì avrà problemi a spostarsi e ad accompagnare i bimbi a scuola grazie allo sciopero voluto da Landini. Rifletta su questo". Dalle tribune parte l'applauso mentre la De Cesare, colpita e affondata, si affida a un religioso silenzio.